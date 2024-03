Municipale, diminuiscono le multe: "Pronti a partire con il terzo turno"

Poco più di 35.000 multe nel 2022 (35.028), 24.470 nel 2023, anno in cui l’alluvione di novembre ha comunque influito sull’attività della Polizia municipale. Restando in tema di sanzioni, c’é un altro dato che balza agli occhi mettendo a confronto il 2022 e il 2023: se due anni fa i sequestri di mezzi per mancanza di assicurazione erano stati 115, l’anno scorso sono schizzati a 178. In calo invece i fermi amministrativi per guida senza patente, scesi da 13 a 10. Numeri a parte, il neo comandante della Polizia municipale campigiana, Simone Orvai, vuole mettere l’accento su un altro aspetto: il Corpo, infatti, necessitava da tempo di un’iniezione di forze nuove e ai due ispettori che si aggregheranno la prossima settimana, ne arriveranno a breve altri due insieme a sei agenti ‘pescati’ dal concorso fatto nel Comune di Sesto Fiorentino. "Tutto questo – spiega Orvai – ci permetterà di istituire tre giorni la settimana il terzo turno richiesto a più riprese dai cittadini. E, al tempo stesso, conferma l’appoggio da parte dell’amministrazione comunale al lavoro intrapreso in seguito alla mia nomina". Fra le novità introdotte con l’entrata in servizio del nuovo comandante, all’inizio di febbraio, le pagine Facebook e Instagram e presto sarà disponibile, due giorni la settimana, anche un servizio di Front Office.

Passando invece ai recenti fatti di cronaca, Orvai ci tiene a fare chiarezza sulle multe emesse in occasione dell’ultima allerta meteo di colore arancione: "In tutto sono state ‘soltanto’ sette: quattro sono state comminate dai miei agenti ad altrettante auto lasciate in sosta sull’ex circonvallazione sud, dove erano state lasciate per motivi di sicurezza dai rispettivi proprietari restando purtroppo coinvolte in un incidente con feriti. Altre tre, invece, erano state parcheggiate sulle aiuole di piazza Aldo Moro. Tutte e sette sono state multate a conclusione dell’emergenza dal momento che erano rimaste in luoghi dove invece la sosta non era consentita". Giovedì, infine, in via del Paradiso una pattuglia ha fermato un’auto con a bordo due persone, di origine nordafricana, maggiorenni, entrambe irregolari: per questo motivo sono state fotosegnalate presso la Questura di Prato e denunciate. I due, inoltre, sono stati sanzionati anche per guida senza patente e ‘incauto affidamento del veicolo’.