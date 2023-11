Multe lampo fuori dall’asilo. La protesta dei genitori

"Lasciamo la macchina per cinque minuti per accompagnare i bimbi a scuola. Cinque minuti, ma bastano per trovare la multa". Ieri era giorno di pulizia stradale in via Dupré, davanti all’asilo Staccia Buratta. E puntualmente la storia si è ripetuta. A finire nelle maglie della municipale che supporta lo spazzamento stradale è stato un nonno, che aveva accompagnato il nipotino al nido. L’anziano nel tornare indietro si è ritrovato il foglietto rosa sul parabrezza. Sono diversi i genitori che a quel punto si sono fatti sentire col nostro giornale per raccontare una situazione che va avanti da diverso tempo. "In diverse occasioni infatti – raccontano – abbiamo trovato la multa sul parabrezza ci domandiamo se non sia possibile spostare la pulizia più avanti nella mattinata in modo che i genitori possano lasciare i bambini agli insegnanti senza rischiare di avere altre multe". L’assessore all’ambiente Barbara Lombardini ha provato a prendere di petto la questione.

"Il passaggio della pulizia delle strade – spiega – avviene secondo modalità che dipendono dal traffico e dal alcune variabili per le quali non si può ipotizzare un orario preciso, ma una fascia oraria regolata da ordinanza della polizia municipale. In questo caso e negli altri sul territorio l’orario fissato dall’ordinanza è 8,30 – 12. In questa fascia oraria chi parcheggia sa che lo sta facendo in regime di divieto. Detto questo l’ingresso a scuola è un problema reale. La competenza sull’ordinanza di divieto è ovviamente dell’assessore Kashi Zadeh; credo sia opportuno che si ci incontri per provare a risolvere la questione".

Fabrizio Morviducci