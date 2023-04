"Multe ai genitori di piccoli bulli: sono responsabili" Ma la maggioranza boccia la proposta di Brunori

Sanzionare con una multa i genitori dei minori colti sul fatto mentre compiono atti di bullismo o piccoli reati. Proposta sicuramente originale (ma in realtà già adottata nel Nord Italia) quella esposta, nell’ultimo consiglio comunale, con una mozione dal capogruppo della Lega Daniele Brunori e bocciata dalla maggioranza. L’idea, che dovrebbe rappresentare un deterrente, arriva dopo i recenti episodi denunciati, e fra l’altro l’aggressione, in pieno centro di un 14enne da parte di coetanei. Episodi più che preoccupanti secondo la Lega: "Troviamo davvero indisponente l’atteggiamento della maggioranza che governa Sesto, che di fronte ad una vera e propria escalation, certificata dai dati e dalle testimonianze dirette, si dimostra inadeguata alla risoluzione di questi preoccupanti fenomeni; un atteggiamento troppo tenero e comprensivo verso chi, a nostro avviso, non si merita queste cortesie". Purtroppo -prosegue la Lega – "anche in questo caso non ci si rende conto che prevenzione e sensibilizzazione, per quanto necessarie e meritorie, purtroppo non sono sufficienti a contenere un fenomeno in violenta ascesa. Il bullismo è ormai un fenomeno che è uscito dalle scuole ed è diventata una realtà da non sottovalutare ed il "branco" ormai bullizza e si spinge sempre più verso fenomeni di vera e propria delinquenza minorile. Ci auguriamo, pertanto, che il tempo della tolleranza e del buonismo siano finiti".

