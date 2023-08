Multe a Firenze: 819 in 6 mesi per abbandono rifiuti

Pugno di ferro, da parte di Alia, nei confronti di quei cittadini che non rispettano le regole per quanto concerne l’abbandono della spazzatura fuori dai cassonetti e l’errato conferimento di indifferenziata, vetro, umido. A Firenze e in provincia, in sei mesi, i controlli sono stati 20.070, con l’ispezione di 19.213 sacchetti della spazzatura e 819 sanzioni. Fra le irregolarità più frequenti la mancata differenziazione, l’utilizzo improprio dei cestini e l’abbandono di materiali ingombranti per i quali non è stato richiesto il ritiro gratuito domiciliare o non sono state rispettate le modalità indicate sul giorno di ritiro. "Gli ottimi risultati ottenuti in questi anni di attività ci dicono che il lavoro svolto dagli ispettori ambientali si è rivelato fondamentale per la crescita della raccolta differenziata e per una sempre migliore gestione dei conferimenti", commenta Nicola Ciolini, vicepresidente di Alia. Gli ispettori ambientali agiscono su progetti specifici, definiti ‘su misura’ con le amministrazioni comunali, in modo che il loro impegno risponda alle reali esigenze del territorio in cui operano: dall’abbandono dei rifiuti ai comportamenti sbagliati che creano degrado.

A.P.