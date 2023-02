Multati gli indisciplinati alla guida

di Sandra Nistri

La pandemia non ci ha reso migliori. Almeno dal punto di vista delle violazioni al Codice della strada. I dati del report 2022 della polizia municipale, presentati ieri dal sindaco Lorenzo Falchi e dal comandante della polizia municipale Paolo Bagnoli, sembrano mostrare infatti che molti sestesi, dopo il lockdown, avrebbero ripreso le cattive vecchie abitudini, con cifre in aumento per molti ‘capitoli’: "In realtà – ha commentato Falchi – nella valutazione dei dati occorre tenere conto del fatto che nel 2022 è sicuramente aumentato il traffico visto che, anche nel 2021, molti lavoravano in smart working. Quindi alcuni aumenti, su cui comunque occorre riflettere, non sono preoccupanti". In totale i verbali redatti dai vigili sestesi sono stati 31734 con un incremento del 7,36% rispetto all’anno precedente. In particolare spicca l’aumento esponenziale delle multe legate alla sosta su o in prossimità di attraversamenti pedonali (+93,69%), sosta abusiva in spazi riservati ai disabili (+30,68%), sosta sui marciapiedi (+58,25%). Variazioni notevoli dovute anche – come ha spiegato il comandante Bagnoli – "alla particolare attenzione riservata quest’anno dalla polizia municipale al rispetto delle norme in favore delle utenze deboli e al contrasto di violazioni particolarmente odiose". Il numero complessivo di accertamenti legati alla sosta ammonta a 7098 con 892 provvedimenti di blocco del veicolo (attraverso le ganasce) e 128 sequestri o fermi amministrativi. Le multe dei vigili sestesi vengono sempre notificate (anche rilasciando la copia del verbale sul parabrezza) e non viene utilizzata, come da qualche tempo accade i altre località, la modalità di fotografare le targhe. Infine, da segnalare le violazioni diverse dal Codice della strada: 58 accertate, 16 delle quali a tutela del decoro e dell’uso degli spazi pubblici.