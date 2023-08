"Mugnai: FdI sbaglia su Figline Incisa PNRR"

Quella di FdI "è una ricostruzione fantasiosa" secondo il sindaco Giulia Mugnai che aveva lanciato l’allarme sul taglio fondi Pnrr che metterebbe a rischio i bilanci comunali se venissero ridotti gli importi a cantieri già avviati e assegnati come la piscina, la Da Vinci e le ex Lambruschini (6 milioni in tutto di fondi Pnrr). FdI ha accusato il Comune di perdere tempo e non aver sfruttato i 20 milioni dalla fusione Figline-Incisa. Ma il sindaco ricorda: "Dei 20 milioni in 10 anni, dieci hanno abbassato la pressione fiscale, quattro hanno aumentato i servizi, i restanti sono spese di investimento tra cui interventi edilizia scolastica, di cui 2 sulla Da Vinci". Critica la "difesa d’ufficio al governo di FdI: i rappresentanti locali si arrampicano sugli specchi dopo la nazionale scelta scellerata".