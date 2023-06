Mugello, terra del vino C’è l’Appenninia Festival

Lunedì 19 giugno a Vicchio il vino sarà protagonista di un evento dedicato in primo luogo ai ristoratori ed agli operatori del settore, che poi culminerà con una degustazione di vini e prodotti tipici aperta a tutti. Si tratta di "Appenninia Wine Festival", e la giornata sarà divisa in due parti.

La mattina sarà destinata agli operatori (ristoratori, giornalisti di settore, distributori commerciali) e inizierà alle 9.30 al teatro Giotto, con un talk show condotto da Massimo Cirri: il popolare speaker radiofonico della trasmissione Caterpillar di Radio 2. A seguire, sempre per gli operatori di settore e su invito, le degustazioni sotto la Loggia in Piazza della Vittoria, occasione di incontro diretto con i produttori (ad Appenninia parteciperanno sedici produttori di vino mugellani, dei quali cinque del territorio di Vicchio, una delegazione di tre produttori di Modigliana e un produttore della montagna lucchese).

A partire dalle 18 la manifestazione sarà invece aperta al pubblico, con ingresso a pagamento e una degustazione di vini e di prodotti del territorio. In un video messaggio inviato agli organizzatori della manifestazione Oscar Farinetti, fondatore della nota catena alimentare Eataly, ha definito una "idea eccezionale" questa "festa del vino nell’Appennino".

"Appenninia Wine Festival è un’idea intelligente che va in varie direzioni: la promozione del vino, del territorio, del turismo, della montagna appenninica" ha detto invece la vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi.

"L’idea di ‘Appenninia Wine Festival’ – spiega anche il sindaco Carlà Campa – nasce per celebrare quella che per molti è una montagna minore, ma che in realtà è una terra preziosa da riscoprire, riconquistare e vivere pienamente".

Nicola Di Renzone