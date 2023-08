Mugello La riscoperta dei sentieri Campagna web per farli ’brillare’

Ora il Mugello Verde, quello dei sentieri che attraversano i boschi e salgono sui crinali, dei paesaggi mozzafiato e delle aree attrezzate, un paradiso per gli escursionisti, sarà più conosciuto. Perché l’Unione montana dei Comuni del Mugello ha avviato un’iniziativa promossa dall’Ufficio Turismo, per portare le notizie sulla sentieristica mugellana sulle principali piattaforme di settore. Il lavoro in corso vuole ammodernare e uniformare la comunicazione delle caratteristiche dei percorsi, attraverso la rivisitazione di testi, il miglioramento della comunicazione, l’inserimento di foto, la classificazione per attività (trekking, mtb, gravel, enduro mtb, cavallo) e l’indicazione del grado di difficoltà, per l’inserimento su applicazioni, siti di aggregazione e condivisione, strumenti che li rendono più fruibili, in particolari da camminatori, ciclisti e cavalieri, che usano dispositivi gps e smartphone per orientarsi e per scegliere e percorrere i tracciati.

"Avere una presenza su queste piattaforme – nota il presidente dell’Unione Stefano Passiatore – è di fondamentale importanza per essere parte dell’offerta turistica moderna".

Certamente un passo avanti nella valorizzazione di questo importante comparto del turismo mugellano. Anche se, in parallelo, la stessa Unione – che ha competenza diretta sull’area Colla-Casaglia del demanio regionale - dovrebbe preoccuparsi di investire di più e meglio le risorse per la manutenzione della rete di sentieri e aree verdi attrezzate. Che hanno grandi potenzialità e bellezza, ma anche uno stato di manutenzione, rilevato più volte da numerosi escursionisti, spesso insoddisfacente. Tronchi che interrompono i percorsi, talvolta dissestati, aree attrezzate senza alcuna manutenzione, manufatti in pietra per le grigliate nelle aree verdi semidistrutte da tempo, e non ricostruite, bivacchi e rifugi dimenticati, cartellonistica danneggiata, obsoleta o sparita. Bene dare quindi maggiore visibilità alla rete di percorsi escursionistici in Mugello. Ma magari che la rete sia all’altezza. Per evitare brutte figure.

Paolo Guidotti