Mugello e Val di Bisenzio più vicini

Ora il Mugello è più vicino alla Val di Bisenzio: da lunedì entra in funzione la linea sperimentale di bus tra Montepiano e Barberino di Mugello, fino al 31 dicembre il servizio sarà gratuito. Dal 1° agosto il costo della corsa sarà di 2.30 euro (a bordo 3). Si tratta di una sperimentazione di 13 mesi, è previsto anche un questionario online da sottoporre agli utenti, effettivi e potenziali, per verificare osservazioni o proposte di modifica degli orari. Il nuovo collegamento è stato reso possibile da un patto di collaborazione tra Città metropolitana e Unione Comuni Val di Bisenzio e vede coprotagonisti i Comuni di Vernio e Barberino di Mugello, nell’ambito della convenzione per la gestione del Trasporto Pubblico Locale dei lotti Mugello-Alto Mugello, Valdarno-Valdisieve. A mettere sul piatto le risorse necessarie, circa 100 mila euro, per la sperimentzione, è stata l’Unione Comuni Val di Bisenzio, nell’ambito della Strategia nazionale aree interne finanziato da fondi regionali, nazionali ed europei.

I bus che ogni giorno coprono la tratta "debole" tra Barberino e Mangona adesso raggiungeranno il passo della Crocetta e poi Montepiano. L’obiettivo è collegare due aree contigue che da secoli hanno strette relazioni. "Penso - nota Giampiero Mongatti, sindaco di Barberino (foto) - che il compimento di questo progetto possa essere un esempio anche per la risoluzione dei problemi al trasporto pubblico in ambito metropolitano fiorentino, che stanno creando non poche difficoltà ai cittadini, soprattutto quelli delle aree interne. Il territorio del Mugello e quello della Val di Bisenzio non solo sono vicini, ma sono storicamente collegati da rapporti commerciali e sociali. Ben venga dunque l’istituzione di un servizio pubblico che potrà ulteriormente avvicinarci".

Paolo Guidotti