Mugello e Turismo, che successo "Dati incoraggianti in questo 2023"

Sono 68 mila le presenze in più in Mugello nel 2022 per il settore extra alberghiero. "Questo dato, ancora provvisorio perché i consuntivi totali sono ancora all’esame della Città Metropolitana, conferma il Mugello come meta turistica importante della provincia di Firenze. Nel 2021 furono 177mila gli arrivi, mentre nel 2022 sono stati 245mila. E per il 2023 i segnali sono molto incoraggianti e positivi, sia per il turismo dall’Italia che dall’estero": lo sottolinea Federico Ignesti, assessore al Turismo dell’Unione dei Comuni del Mugello, al termine dell’ultimo incontro dell’Osservatorio Turistico di Destinazione, strumento attraverso il quale si definiscono le politiche di sviluppo del turismo per il territorio, sia come gestione della destinazione turistica sia come offerta complessiva, in un contesto coordinato di interventi pubblici e privati. Rispetto al 2021 lo scorso anno ha fatto registrare un importante incremento sia degli arrivi che delle presenze, 352 mila rispetto alle 257 mila dell’anno precedente, 198 mila gli Italiani, 154 mila gli stranieri. E si continua a puntare sulla promozione. Per questo il Mugello ha partecipato a molte fiere internazionali, a Londra, Monaco, Berlino, Milano così come alla fiera Didacta di Firenze, alla Fiera del Cicloturismo a Bologna fino allo Sharing Tuscany a Montepulciano. E si andrà all’Italian Bike Festival di Misano, al Salone del Camper a Parma e al Buy Tuscany, a ottobre a Rimini e a novembre di nuovo a Londra. "Se il Mugello continua ad attirare interesse a livello nazionale e internazionale- conclude Ignesti - lo dobbiamo sicuramente alla capacità di fare squadra e anticipare i tempi". E l’assessore annuncia l’avvio di un progetto tra Polizia Municipale, SUAP e Ufficio Turismo "per aggredire il sommerso nelle attività di ricezione".

Paolo Guidotti