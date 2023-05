Mugello del futuro Ecco i progetti "Idee dei giovani da valorizzare"

Un vivaio di idee, una fucina di progetti per il Mugello futuro: e ieri, all’auditorium dell’istituto superiore Giotto Ulivi, queste idee progettuali, elaborate da gruppi di studenti della Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, coordinati dal professore De Luca insieme all’architetto Simona Ciubini, sono state presentate in pubblico, davanti a tecnici, urbanisti e amministratori locali. E al termine i sindaci del Mugello ne hanno discusso. Gli studenti si sono esercitati su luoghi importanti del territorio, dall’ex-ospedale di Luco, alla stazione ferroviaria di San Piero, dai centri storici di Scarperia e di San Piero a Sieve al parco fluviale di Tagliaferro, dalla riqualificazione dell’area di cava di Massorondinaio al parco della montagna e allo sviluppo del lago di Bilancino. E tra questi gruppi non è mancato neppure il contributo di alcuni studenti spagnoli. I promotori lo hanno sottolineato: "Sono idee progettuali che possono essere valorizzate e possono dare spunto per progettazioni concrete sul territorio", nota l’architetto Ciubini. E i sindaci mugellani presenti – Paolo Omoboni di Borgo San Lorenzo, Federico Ignesti per Scarperia e San Piero e Giampiero Mongatti di Barberino di Mugello – non si sono tirati indietro, anche se hanno insistito molto sulle pre-condizioni. E tra queste un efficiente sistema di collegamenti. Del resto il problema del trasporto pubblico è stato uno dei tasti dolenti rilevato dal questionario al quale hanno partecipato numerosi studenti del Giotto Ulivi e del Chino Chini. E il sindaco Omoboni lo ha ribadito: "Tutti questi progetti sono belli, interessanti e stimolanti, però c’è un prerequisito, noi dobbiamo essere connessi con la città di Firenze". Oggi da Firenze per arrivare a Marradi ci vuole un’ora e venti, se va bene, e così non possiamo parlare di sviluppo". Mentre il barberinese Mongatti ha introdotto un altro ostacolo, quello dei tempi burocratici per la pianificazione urbanistica.