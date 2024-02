Mps, sostegno per i mercati esteri Banca Mps e Assocamerestero hanno firmato un accordo per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane nel settore agricolo e agroalimentare, offrendo prodotti bancari e servizi di consulenza per investimenti e sviluppo tecnologico sostenibile. L'accordo prevede anche iniziative per facilitare l'ingresso delle imprese italiane nei mercati esteri e favorire la loro crescita.