Motorino rubato e coltelli Ragazzi terribili denunciati

In giro con un motorino rubato e armati di coltello: nei guai due minorenni. Accade a San Donnino dove i due giovani extracomunitari sono ospiti di una struttura di accoglienza. Nel pomeriggio di venerdì scorso, nella piazza della frazione campigiana, una pattuglia della stazione dei carabinieri di San Piero a Ponti fermava e controllava i due minori che erano stati notati mentre “sgassavano“ con un ciclomotore. Da un controllo in banca dati il veicolo è risultato rubato a Firenze. I due 17enni, di nazionalità tunisina, inoltre, sono stati trovati in possesso anche di tre caschi e di un coltello che sono stati sequestrati. Per i 17enni è scattata la denuncia, in concorso, per l’ipotesi del reato di ricettazione e detenzione di oggetti atti a offendere. I minorenni sono stati fatti rientrati nella struttura d’accoglienza mentre il ciclomotore è stato restituito al proprietario. A San Donnino, il Cas (Centro accoglienza straordinario), situato nell’immobile di proprietà delle Suore Minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano e gestito dalla cooperativa Il Girasole in convenzione con la prefettura, sta creando molti problemi alla frazione: i cittadini da tempo denunciano episodi legati a furti di biciclette e non solo, caos fino a notte fonda e spaccio di droga. Gli ospiti della struttura, che si trova in via San Donnino, proprio davanti alla parrocchia, secondo le testimonianze della gente del posto, importunano tutti, adulti e bambini, uomini e donne. Anche lunedì scorso, secondo quanto racconta la gente di San Donnino, si erano verificati "brutti episodi con protagonisti questi ragazzi ospiti della struttura". Insomma, una situazione che residenti e commercianti non tollerano più.

Sull’argomento interviene il candidato sindaco Paolo Gandola. "Da quando è stato aperto quel centro, tre anni fa, si assiste quotidianamente a scorribande e risse" dice Gandola che se sarà sindaco "quell’accoglienza all’interno di quell’immobile non può più proseguire". Il candidato sindaco Riccardo Nucciotti fa sapere di aver scritto al commissario prefettizio di Campi e alla prefettura perché "la frazione di San Donnino ha bisogno di un intervento concreto e puntuale affinché chi di dovere prenda provvedimenti".