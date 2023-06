Motomondiale: casello chiuso e più treni, vietata la vendita di alcol

Sono già in vigore le ordinanze per regolare la circolazione stradale in Mugello nei giorni del Motomondiale. Divieti e limitazioni riguardano in particolare le vie di accesso all’autodromo, ma è bene ricordare che domenica mattina il casello autostradale di Barberino di Mugello in entrata resterà chiuso dalle 6 alle 12, sia verso Bologna che verso Firenze. Intanto il servizio ferroviario è stato rafforzato, con cinque corse straordinarie e più posti a disposizione su quelli ordinari, domenica mattina e pomeriggio nella tratta Firenze SMN-Borgo San Lorenzo.

Organizzati anche bus navetta dalla stazione di San Piero fino all’autodromo. Infine, i provvedimenti anti-alcol: già in vigore, fino a domenica nei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, nonché la somministrazione di bevande a base di superalcolici, con alcol superiore al 21%, nonché la vendita di bevande in contenitori di vetro.