Motocross Guardia travolta nel bosco. Il centauro non la soccorre e scappa

Continuano senza sosta le indagini dei carabinieri del Nucleo Forestale a seguito del grave fatto avvenuto nella zona del bivacco Capanna Sant’Antonio. Una Guardia particolare giurata, dipendente dell’Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, durante un controllo, questa domenica è stata investita da un motociclista che stava attraversando i boschi, all’interno dei quali è vietato il passaggio. La guardia era in quel momento intenta a intimare sei motociclisti a fermarsi quando questi si sono dati alla fuga e uno di loro ha travolto la guardia, lasciandola a terra per oltre due ore in attesa dei soccorsi resi difficili dalla zona impervia, con gravi ferite e fratture senza prestare soccorso. "Un fatto molto grave se si pensa anche che la sola cosa a cui sarebbero incorsi sarebbe stata una sanzione pari a euro 172. L’Unione di Comuni stava svolgendo, in collaborazione con il Nucleo forestale, controlli di prevenzione di tali reati a seguito di numerose segnalazioni giunte dai cittadini", spiega il Colonnello dei Carabinieri forestali di Firenze Luigi Bartolozzi. La guardia, un 55enne, non è in pericolo di vita ma si trova ancora ricoverato in ospedale e presto dovrà sottoporsi ad una complicata operazione chirurgica. "A seguito delle indagini – continua il Colonnello Bartolozzi – siamo già riusciti a rintracciare e ascoltare alcuni dei sei motociclisti tra i quali il conducente del mezzo investitore. Il quadro sarà completo solo quando avremo sentito tutti. La situazione, però, per loro, data la dinamica, non sarà facile da giustificare. Sono tutti indagati per responsabilità nell’accaduto".

Ferma condanna del gesto da parte dei Sindaci dell’Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve. "Un fatto grave le cui conseguenze potevano essere ancora più gravi. Ingiustificabile che nessuno dei sei motociclisti si sia fermato a prestare soccorso.. Le indagini sono in corso ma la nostra speranza è che qualcuno abbia il coraggio di autodenunciarsi", affermano i Sindaci.