Motociclisti indisciplinati nel mirino La stretta: multe e patenti ritirate

di Paolo Guidotti

Sono ormai anni che le strade dei passi appenninici del Mugello sono percorse, specie nei fine settimana, da un numero infinito di bolidi a due ruote. E dopo l’ultimo incidente mortale del 22 luglio che ha visto vittime due motociclisti, si rafforza l’attività di controllo. E aumenta l’esasperazione dei residenti nelle principali frazioni attraversate dalle strade usate sovente come pista da corsa. Così nell’ultimo fine settimana i carabinieri forestali e la municipale dell’Unione Mugello hanno organizzato posti di blocco e controllo su tutte le più importanti strade montane e dei passi. Pattuglie si sono viste sulle strade del passo della Futa e della Raticosa, sulla Sp Imolese 610 così come sulla strada Brisighellese-Ravennate-Faentina. Impiegati 7 automezzi e 16 uomini. Sin dal primo pomeriggio la circolazione è stata messa sotto controllo, anche con apparecchiature mirate soprattutto alle moto. A fine giornata oltre 80 motociclisti controllati. Velocità, ma anche rumore e traiettorie. Risultato: due patenti ritirate e multe per oltre 800 euro. "I controlli – spiegano i carabinieri forestali – avevano anche lo scopo preventivo di disincentivare gli atteggiamenti corsaioli di alcuni centauri, per far capire che esistono le regole del codice sulla distanza di sicurezza e la segnaletica verticale e orizzontale, la sola a determinare i punti in cui è possibile fare sorpassi in sicurezza soprattutto quando la visibilità è ridotta e ci si trova in una strada montana".

"Ringrazio il colonnello Bartolozzi per aver disposto i controlli – commenta il sindaco di Firenzuola, Giampaolo Buti –, altri sono stati attivati con la nostra municipale e i carabinieri della stazione di Firenzuola lungo la 65 della Futa e la provinciale del Giogo. Abbiamo notato che i motociclisti più indisciplinati tendono a passare nel tardo pomeriggio, per evitare i controlli. Stiamo procedendo all’installazione di alcuni autovelox e abbiamo chiesto i preventivi per sistemi di semafori intelligenti, capaci di valutare la velocità e far scattare il rosso quando si oltrepassano i limiti". Sulle iniziative dei cittadini per chiedere più sicurezza Buti concorda: "Bene la mobilitazionei. Anche se le strumentalizzazioni politiche non servono e andrebbero evitate".