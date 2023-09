Moto Duemila firme per fermare le stragi

di Paolo Guidotti

Raccolta firme conclusa, e qualche risultato concreto raggiunto. Sono soddisfatti i promotori dell’iniziativa avviata a Firenzuola, all’indomani del tragico incidente stradale, che sulla strada della Futa, nei pressi della frazione di Traversa, causò due vittime, due motociclisti che si scontrarono su un rettilineo. A Traversa si è difatti tenuta la serata conclusiva della raccolta firme per una petizione che chiede maggiore sicurezza sulle strade, in particolare su quelle dei passi appenninici, percorse specialmente nei fine settimana da migliaia di motociclisti, molti dei quali le scambiano per una pista di autodromo, con velocità altissime anche attraversando i centri abitati, a rischio di finire fuoristrada ad ogni curva.

Le firme raccolte, frutto della mobilitazione sia nelle frazioni attraversate – in particolare, oltre a Traversa, Covigliaio, Pietramala – sia nel capoluogo, sono state tante: oltre 2200.

Accanto alla raccolta firme non sono poi mancate manifestazioni sulle strade, con la gente che mostrava ai motociclisti cartelli con l’invito ad andare più piano. "Un risultato importante, prologo di un nuovo percorso – dicono i promotori, a proposito delle firme –, che ci impegnerà a intervenire e far pressione sugli gli enti e le istituzioni competenti, , per primo il Comune di Firenzuola, affinché adottino tutte le iniziative e le azioni necessarie a trasformare in fatti concreti quanto richiesto dai cittadini in materia di sicurezza stradale".

All’incontro di Traversa hanno partecipato come relatori Danilo Ravalli, ex comandante della polizia municipale di Firenzuola, Mauro Scarpelli dell’associazione moto "Guida sicura su strada", e Mario Christian Ciullo della "School riding 3G racing".

"Ci hanno dato un prezioso contributo e degli ottimi spunti – nota uno dei promotori, Giordano Allkurti – soprattutto dal punto di vista degli appassionati e responsabili motociclisti, spunti sui quali ci siamo presi l’impegno di lavorare insieme. Crediamo che sia importante perseguire molteplici azioni, su diversi versanti e di diversa natura, che non si escludano a vicenda e che sono tutte volte alla risoluzione del problema. A partire dalla prevenzione, mediante corsi di guida, anche nelle scuole; fino ad arrivare ai controlli e sistemi tecnologici all’avanguardia. Vorremmo che Firenzuola potesse diventare, visto che il fenomeno non riguarda solo noi, territorio di sperimentazione di quella che abbiamo chiamato "Sicurezza stradale 4.0", che punta a mettere a sistema le varie soluzioni individuate".