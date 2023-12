Mostre, mercatini, street food. E il villaggio di Babbo Natale. Antichi Sapori fa le cose in grande

Mercatini, mostre, street food, prodotti locali e un intero villaggio di Babbo Natale in piazza del Comune. Sono alcune delle iniziative in programma nell’edizione 2023 della Sagra degli Antichi Sapori che tornerà l’8, 9 e 10 dicembre. Nell’Antico Spedale di Sant’Antonio si terranno tanti eventi a cura del Teatro delle Arti - Teatro Popolare d’Arte: da venerdì a domenica fino alle 20 ci sarà "Balocchiamoci!", con installazione di giochi.

Per gli spettacoli: l’8 dicembre (ore 16, 17 e 18) i burattini di "Storie di Pulcinella" di e con Lisa Bencivenni. Il 9 alle 16, 17 e 18 "Patate Novelle canta - Conta storie" con Ilaria Danti (voce) e Marco Magistrali (fisarmonica). Infine il 10 (ore 16, 17 e 18) musica, marionette, sagome e burattini di e con Cristiano Grandi. In sala consiliare, si terrà la mostra antologica di Silvio Loffredo a cura di Marco Moretti in collaborazione con il Comune e la Pro Lastra. Nell’ex anagrafe in via Dante Alighieri quindi la mostra fotografica "Io e i miei occhi sul mondo", dell’associazione "Con il sorriso di Beatrice Morandi".

Tre i concerti gratuiti nella Chiesa della Misericordia (ore 17.30): l’8 col baritono Pierfrancesco Rossi, il maestro pianista Cristiano Manzoni e il soprano Laura Canzani; il 9 l’Orchestra da Camera Fiorentina; il 10 i professori del Maggio Musicale Fiorentino (quartetto d’archi). E ancora il tradizionale "Villaggio del Volontariato" nell’Antico Spedale, il raduno cicloturistico non competitivo a cura del Gruppo Sportivo Tre Emme (il 9), la corsa su strada della Asd Nuova atletica Lastra (il 10) e la presentazione del libro "Viaggio fra le chiese del contado" di Aldo Sussi e Francesco Peschi (il 9). Alcuni locali e ristoranti del centro storico offriranno menù speciali.

Lisa Ciardi