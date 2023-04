Mostra, viaggio illustrato tra le chiese del contado Pezzi rari da scoprire

Prosegue, nello Spedale di Sant’Antonio di Lastra a Signa la mostra "Un viaggio tra le chiese del contado". A cura di Aldo Sussi e con testi di Francesco Peschi, l’esposizione propone più di 200 pezzi fra disegni e ceramiche che raffigurano le chiese ubicate nei comuni di Lastra, Signa, Scandicci, Campi Bisenzio e Montelupo Fiorentino. Insomma un’occasione per scoprire angoli di storia e di architettura spesso poco conosciuti. La mostra è stata organizzata dal Comune di Lastra a Signa in collaborazione con l’Associazione Accademia del Coccio presieduta da Franco Tozzi. Sarà aperta per tutta la giornata di oggi, dalle ore 9 alle 20 e ancora il 29, 30 e 31 aprile dalle 16 alle 20; il 1° maggio dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20; il 6 e 7 maggio dalle 16 alle 20. È possibile organizzare visite guidate per le scuole prendendo appuntamento al numero 349.6220500.