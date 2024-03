Mostra sui martiri di oggi

Si intitola “Luce del mondo, sale della terra“ la mostra itinerante, realizzata da Acs, aperta al pubblico, fino al prossimo 24 marzo, nella Sala San Sebastiano confinante con la Pieve di San Martino. La rassegna racconta, in 18 pannelli, la vita di nove giovani martiri, persone che hanno scelto di dare la loro vita in difesa dell’amore per la libertà e del messaggio cristiano, diventando così un moderno e tangibile segno di fede per tutti i credenti. Non mancano poi, nell’esposizione, approfondimenti sulla situazione socio-culturale delle regioni in cui hanno vissuto. La mostra può essere visitata, a ingresso libero, il sabato e la domenica, orario 10-12 e 17-19, e il mercoledì dalle 17 alle 19. In contemporanea nella sala proseguirà la mostra e vendita di libri a carattere religioso per la Quaresima in collaborazione con la libreria San Paolo di Firenze.