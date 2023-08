Mostra la pistola all’amico: panico in strada. Denunciato 17enne

Firenze, 31 luglio 2023 – Paura in strada a Firenze dove un ragazzo di appena 17 anni ha intimorito i passanti con una pistola. Il giovane ha estratto dal marsupio la pistola a salve, senza tappo rosso, mostrandola a un amico. Ma la scena non è sfuggita a due passanti che, spaventati, hanno chiamato i carabinieri. Per un 17enne del Bangladesh è scattata le denuncia per porto ingiustificato di arma. La pistola, una Bruni modello 21 a salve, è stata sequestrata.

È accaduto domenica nel tardo pomeriggio in lungarno Diaz. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, avrebbe mostrato a un amico il revolver, privo di tappo rosso, provando anche a caricarlo. I due si sono trovati di fronte a due passanti che hanno deciso di chiamare il 112 Nue. I carabinieri hanno passato al vaglio le telecamere della zona rivedendo la scena, identificando il bengalese e risalendo alla sua abitazione.

In casa, gli investigatori hanno poi scoperto 99 cartucce a salve. Il porto della pistola e delle cartucce a salve sono di detenzione lecita: ma quando l'arma viene modificata con l'eliminazione del tappo rosso, come in questo caso, e viene mostrata, genera allarme sociale e tale condotta costituisce un reato.