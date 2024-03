Mostra e concerto per ricordare i giorni dell’alluvione

Una mostra e un concerto per ricordare i giorni dell’alluvione, ma anche per guardare al futuro. Sabato 30 marzo alle 17 ci sarà l’inaugurazione di ‘Giorni di fango’, con le fotografie di Anna Maria Romoli e la presentazione dell’omonimo libro. La mostra, visitabile fino al 10 aprile, presenta foto di strade e case allagate, di volti provati ma sorridenti in una città ferita dalla forza e dalla violenza dell’acqua, ma anche di coraggio delle persone che lottano per andare avanti. L’evento speciale tuttavia sarà quello di lunedì 1 aprile quando, con inizio alle 20,30, prenderà il via il concerto (ingresso a offerta libera) con Dolcenera che, insieme a Roberta Di Lorenzo, Lorenzo Baglioni, Franco Fasano, Peppe Voltarelli, Edoardo De Angelis, Enrico Capuano, Scarlet Deange, la band Fratelli&Margherita e la scoperta di X Factor Nevruz, saranno i protagonisti di ‘Pasqua per la ripartenza’.