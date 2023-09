Mostra di Rignano: l'Altare di Isenheim ha una copia da domani

Il capolavoro di Mathis Grünewald, l’Altare di Isenheim, è in mostra fino a domani nella sala consiliare del Comune di Rignano. Si tratta di una copia, ma anch’essa dall’alto spessore artistico: è stata infatti realizzata da Carlo Gioia. "Colpito dalla profonda umanità e dal realismo con cu il pittore lo ha dipinto – spiega Gioia – ne sono rimasto affascinato al punto da voler ripercorrere la condizione emozionale che queste immagini suscitano in me. Questo altare è realizzato per dare forza, sostegno e speranza di guarigione ai malati". Ci son voluti 7 anni a Gioia per riprodurre l’opera che fu commissionata dall’abate del monastero di Isenheim all’artista tedesco Grünewald e realizzata tra il 1512 e il 1516. Assieme all’Altare, in mostra altre opere accolte nel palazzo comunale e presentate dal sindaco Giacomo Certosi con l’assessore Alberto Mariotti e la storica dell’arte Lucia Bencistà.