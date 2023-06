Mostra di Quinto Martini nella sala del Basolato Ingresso gratuito

Fino al 25 giugno la sala del Basolato di piazza Mino ospita la mostra "Se la mente tua ben sé riguarda. Quinto Martini e la Commedia dantesca", visitabile a ingresso libero tutti i giorni dalle ore 17 alle 20. L’esposizione presenta venticinque litografie, nelle quali l’artista, scomparso nel 1990, dimostra il suo profondo legame con la letteratura, in particolare con la Commedia dantesca.

Le litografie in mostra offrono una selezione di otto illustrazioni per cantica con un percorso visivo che è dominato dai toni cupi e drammatici del nero nella cantica dell’Inferno per stemperarsi in cadenze cromatiche più plumbee e contorni più sfumati nella cantica del Purgatorio ed alleggerendosi, infine,, in un diafano bagno di luce e assenza di ombre, nelle opere dedicate al Paradiso.

La mostra è realizzata da Comune di Fiesole in collaborazione con la Fondazione Ernesto Balducci.