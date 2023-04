Mostra di Borgianni Boom di visitatori

Numerosi visitatori per le quaranta opere in mostra a Palazzo Malaspina di San Donato in Poggio, alcune inedite, per raccontare Marco Borgianni maestro di Vico d’Elsa, scomparso lo scorso anno. La mostra, “Marco Borgianni. Diario di un viaggio” è la prima retrospettiva dedicata al maestro ‘gentile’. Visitabile fino al 23 luglio. In primo piano è l’intenso viaggio artistico di Marco Borgianni (1946-2022) pittore e scultore, caratterizzato da una produzione variegata, tra dipinti e sculture in bronzo, legno e ceramica, e dalle diverse ispirazioni, dalla fine degli anni Novanta.