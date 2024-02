"Mostra "Design for Kids. The Unboxing Show" al Lab Museo del Design: scopri il mondo del design per i più piccoli"

Sarà aperta al pubblico e visibile fino al prossimo 29 febbraio la mostra "Design for Kids. The Unboxing Show" allestita al Lab Museo del Design in via Sandro Pertini 89. La rassegna, a cura di Laura Giraldi, è stata inaugurata in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e rappresenta un’occasione per scoprire e conoscere il mondo del design per i più piccoli con un approccio centrato proprio sui bambini. L’ingresso è libero e gratuito e gli orari di apertura del Lab Museo sono il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17.