Mostra del videogioco. Camminate e dialoghi. Gli eventi sul territorio

Weekend di iniziative per tutti i gusti e le età a Figline e Incisa. Da oggi protagonista è il festival della cultura digitale THiNK: ricco il programma con, tra le tante proposte, la mostra sul videogioco e una sala giochi allestita in stile anni ’70-’80 a Palazzo Pretorio, in piazza Ficino workshop e street food, oltre all’area gaming; una tavola rotonda di approfondimento, con ospiti tra cui il giornalista Luca Telese, seguito da un aperitivo a Villa Casagrande e aabato il concerto del duo indie pop Legno al Teatro Garibaldi. In piazza ci sarà anche il camper dello "Psicologo on the road", dedicato agli studenti che si apprestano ad affrontare la maturità. Al di là del festival, da oggi a domenica si sale in sella in piazzale Kennedy con la scuola di minimoto per tutte le età. Oggi alle 18 alla biblioteca di Incisa, un nuovo incontro di "Donne in cerchio fra i libri". Domani la Pro Loco organizza l’ecopasseggiata in amicizia dalla torre dell’orologio di Castelfranco sul tema "La fioritura dei giaggioli". Domani e domenica Gaville ospita la 34ª Festa di Primavera nel 50° anniversario della Casa della Civiltà Contadina: mercato agricolo e di artigianato, laboratori, giochi, iniziative didattiche, visite al museo, passeggiate e danze irlandesi alcune delle iniziative in programma. Sempre tra sabato e domenica la palestra dell’Isis Vasari accoglie gare di judo che attirano giovani dalla Toscana e oltre Ultimi giorni per visitare "20WILDLIFE", mostra di 20 anni di scatti del fotografo naturalista Valter Bernardeschi alla Galleria Fiaf.

Manuela Plastina