Mostra dell'artigianato: ecco i 105 "maestri" selezionati da Cna

Firenze, 22 aprile 2022 - “Ringrazio tutti gli artigiani che hanno avuto il coraggio di rimettersi in gioco e le istituzioni che a vario titolo, in questi anni difficili, sono state vicine a Firenze Fiera. Proteggendo l’artigianato, proteggendo i piccoli imprenditori, proteggiamo anche quel sapere che deve essere trasmesso alle generazioni future e quel modello di imprenditoria che ancora oggi rappresenta oltre il 95% della nostra produzione. Momenti fieristici come questo sono strategici per l’artigianato perché rappresentano occasioni uniche per mettere in contatto i singoli imprenditori tanto con il pubblico che con i buyer. Faccio un appello al mondo politico istituzionale: occorre investirvi e crearne anche altri, sia pur di minor portata”. È così che Giacomo Cioni, presidente Cna Firenze, saluta l’inizio della Mostra dell’artigianato di Firenze, da domani 23 aprile e fino al 1 maggio alla Fortezza da Basso di Firenze. Sono 105 i maestri artigiani selezionati da Cna per questa 86° edizione della Mostra, pronti ad animare l’evento fieristico con eventi dislocati in tutta la Fortezza. Al padiglione Ghiaie si troveranno i Maestri di Artefacendo, il progetto di Cna Firenze Metropolitana volto a valorizzare le eccellenze dell’artigianato artistico e tradizionale, dalla moda al complemento di arredo. Qui, in palinsesto, anche un variegato cartellone di dimostrazioni e lavorazioni dal vivo che trasformeranno la mostra in un’esperienza unica per il visitatore, a contatto diretto con i maestri e con i vari processi produttivi delle loro opere. Al padiglione Spadolini ancora artigianato artistico e tradizionale, ma non solo grazie alla nutrita schiera dell’eccellenza dell’enogastronomia artigiana fiorentina e toscana, con un filo di Sicilia e Puglia. Al Padiglione Cavaniglia va in scena invece “Beatrice racconta Dante”, la mostra visiva e musiva che celebra i 700 anni della morte di Dante Alighieri: un binomio creato dalle maestre dell’artigianato artistico di ...