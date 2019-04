Firenze, 25 aprile 2019 - Un 25 aprile da tutto esaurito con lunghe code davanti alle biglietterie e padiglioni affollatissimi è come si presentava oggi la Fortezza da Basso di Firenze nel secondo giorno di svolgimento di Mida 2019, la rinnovata Mostra Internazionale dell'Artigianato. Per evitare le lunghe code alle biglietterie, è possibile acquistare on line il biglietto di ingresso sul sito della mostra, come hanno già fatto 2.900 visitatori.

La mostra è stata presa d'assalto da quanti hanno deciso di trascorrere una giornata di festa a fianco di maestri di bottega con lavorazioni in diretta e a tu per tu con i giovani Maker al Rastriglia, gustandosi anche mille prelibatezze gastronomiche nella sezione Artigianato del Gusto al piano attico del padiglione Spadolini fra degustazioni e show cooking di grandi chef e, fino alle ore 22, alla Corte dei Sapori, nel piazzale centrale della Fortezza.

Se le grandi mostre le Sette Meraviglie della Toscana alla Polveriera e Firenze su Misura alla Sala della Volta, allestita a fianco di Ori e Tesori alla Sala delle Colonne, sono state il polo di attrazione di quanti non si sono lasciati scappare l'emozione di ammirare da vicino cento e più capolavori d'artigianato artistico a fianco degli artigiani fiorentini e toscani all'opera, il padiglione Spadolini ha mantenuto la sua forza attrattiva con le infinite proposte di artigiani provenienti da tutta Italia e da numerosi paesi esteri come Francia, Spagna, Russia, Polonia, Birmania, Cina, India, Iran, Nepal, Marocco, Vietnam