Moschea sotto sfratto, scatta l’ora X "Ci saranno mille fedeli in preghiera"

L’ultima parola oggi spetterà alla Questura. Starà a via Zara decidere se portare avanti lo sfratto esecutivo con lo sgombero della comunità musulmana dal garage di Borgo Allegri oppure se, per motivi di ordine pubblico, optare per una proroga. La certezza è che l’imam Izzedin Elzir ha già annunciato la presenza stamattina di almeno mille fedeli nella moschea, tutti impegnati nella preghiera delle 8. Con lo sfratto previsto indicativamente per le 8.30.

"Saremo almeno mille fedeli e tanti amici che sostengono il diritto alla libertà religiosa. Però – dice Elzir – voglio precisare: noi vogliamo affermare quel diritto ma non daremo problemi di ordine pubblico o di sicurezza come qualcuno dice. E siamo fiduciosi che, col confronto e il dialogo, si arrivi a proposte positive". L’appuntamento resta comunque delicatissimo dopo che ieri, per tutto il giorno, sono andate avanti le trattative discusse anche al tavolo del comitato per l’ordine pubblico in Prefettura con il sindaco Dario Nardella.

"Faccio un appello alla proprietà – dichiara il sindaco – che si faccia carico di una situazione estremamente complessa e delicata e si renda disponibile ad aiutare. Stiamo parlando pur sempre di uno sgombero di un luogo di culto, un fatto eccezionale". Da una parte infatti c’è la proprietà del fondo, la Finvi di Prato, che ha respinto ogni tentativo della comunità islamica di ottenere a tavolino l’ultima proroga di sfratto. Dall’altra ci sono i fedeli a cui lo slittamento al 1 novembre servirebbe a definire l’operazione di acquisto di un nuovo locale in via Martiri del Popolo, di proprietà di Intesa. Proprio sul nuovo fondo l’imam commenta: "Stiamo valutando le alternative. Abbiamo chiesto dei documenti integrativi per verificare esattamente la metratura. Quella era la banca della moschea, frequentavo la sede ma non mi torna il dato dei 487 metri quadrati. La nostra moschea è grande 340 metri quadrati circa, se la metratura di via Martiri del Popolo viene confermata è ovvio che siamo interessati. Ma dobbiamo verificare". La comunità al momento risulta l’unica ad aver presentato un’offerta.

Ma quali scenari si aprono adesso? In caso di sgombero, potrebbe essere il Comune a dover correre ai ripari e cercare un luogo temporaneo dove ospitare la comunità che, dal canto suo, potrebbe non escludere azioni di disobbedienza civile o protesta. Se invece si optasse per la proroga i sei mesi richiesti sarebbero fondamentali per trovare una nuova casa alla comunità. Ai fedeli musulmani ieri sono arrivate anche le parole del cardinale Giuseppe Betori.

"Vediamo le difficoltà della comunità nel trovare un luogo di culto per il futuro e adesso ci troviamo in questa difficoltà che ci fa soffrire tutti. Due, tre anni fa avevamo firmato un accordo - ricordato Betori - con l’imam e col rettore dell’Università di Firenze per la cessione di un terreno su cui costruire la moschea. Poi la cosa non è andata avanti, anche per una scelta etica interessante della comunità islamica, quella di non avvalersi di finanziamenti che non fossero sicuri nella provenienza, e che vincolassero la nomina dell’imam".

Claudio Capanni