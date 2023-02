Moschea Si punta a un ex cinema "Cento locali visitati, buco nell’acqua"

di Ilaria Ulivelli

Occhi puntati su un ex cinema. Anche se il regolamento urbanistico e il futuro Poc di Palazzo Vecchio vincolano i locali che ospitano sale cinematografiche a mantenerle in vita, non esclude che si possano trasformare con altre attività parallele. E un luogo di culto potrebbe essere l’attività principale. Sono passati due mesi dal giorno in cui sarebbero dovuti scattare i sigilli al centro islamico di borgo Allegri. Non è stata fissata una nuova data per l’esecuzione dello sfratto dai locali di proprietà della società Finvi, anche se la corte d’appello sta parlando con le parti e c’è un monitoraggio costante dello stato dell’arte da parte del giudice.

La soluzione ancora sembra lontana. La comunità musulmana, infatti, non ha ancora trovato una nuova ’casa’.

"Abbiamo visitato più di cento locali, per ora nessuno di quelli visti ha le caratteristiche minime per poter essere preso in considerazione", spiega l’imam di Firenze Izzedin Elzir.

C’è un team di persone nella comunità impegnata nella ricerca. "Ci sono state giornate in cui abbiamo visitato anche tre o quattro posti", dice l’imam.

Ma cosa si cerca esattamente, a un mese dall’inizio del mese sacro Ramadan che anche per quest’anno, quasi certamente, sarà celebrato nell’ex garage di piazza dei Ciompi. "Ci servirebbe un locale di almeno 500 metri quadrati nella zona entro la cerchia dei viali di circonvallazione", racconta Izzedin Elzir.

Scartata, a questo punto definitivamente, l’idea di trovare un terreno sul quale costruire. "E’ un’opzione eccessivamente onerosa, realizzare una grande moschea ora in poco tempo non è una cosa fattibile", dice.

Ma in effetti anche trovare locali così grandi entro la cerchia dei viali di circonvallazione non è una banalità. Anche se la comunità continua a ripetere che, se trova il posto giusto, è disponibile a spendere anche un milione di euro.

"Faremmo partire una raccolta di fondi, siamo tanti e possiamo farcela: il problema è che per adesso abbiamo trovato posti da 300 metri a quasi due milioni di euro in contesti non adatti – spiega l’imam – Non possiamo andare in strade troppo strette e affollate di abitazioni: siamo i primi a non voler creare problemi con il vicinato perché sappiamo che poi la situazione potrebbe essere difficile da gestire".

Ecco dunque che si arriva al cinema. "Sì, un’ex sala cinematografica o un ex teatro per noi sarebbero l’ideale, anche se ci preoccupa la delibera che vincola al mantenimento del cinema", spiega.

In realtà il vincolo urbanistico potrebbe essere anche un falso problema, in quanto il mantenimento di una sala potrebbe non essere in conflitto con la realizzazione di un centro di preghiera che potrebbe divenire l’attività prevalente.

C’è un lungo elenco di ex sale a cui è stato fatto un pensiero. La più vicina all’attuale moschea è quella dell’ex cinema Colonna, ma la proprietà ha siglato la convenzione che ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio a maggio 2019. Una convenzione in cui i proprietari si impegnano a mantenere l’attività di cinema-teatro nel 60% degli oltre 1.200 metri quadrati di superficie, mentre il restante 40% sarà destinato ad attività commerciale. Anche se per ora della trasformazione non si è visto nulla.

Ma qualcosa del genere potrebbe avvenire altrove con il luogo di culto. "Speriamo di trovare una soluzione praticabile il prima possibile", dice l’imam. Anche per evitare di trovarsi nuovamente alle porte di uno sfratto senza un’alternativa.