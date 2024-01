Moschea. Oggi lo sfratto. Rinvio in vista?

Oggi alle 9 e 30 è previsto lo sfratto della moschea di Borgo Allegri. Dopo il rinvio dell’ufficiale giudiziario dello scorso novembre, avvenuto a seguito dell’incontro tra gli avvocati della proprietà e della comunità islamica, in mattinata si decide il futuro del luogo di culto in pieno centro a Firenze..

L’Imam Izzedin Elzir (in foto) e l’avvocato Samuele Zucchini, l’ultima volta. hanno confermato il trasferimento della comunità nei nuovi locali dell’ex banca Intesa in piazza dei Ciompi, a pochi metri di distanza: "Il passaggio nella nuova sede – afferma il legale Zucchini, che si occupa degli interessi della comunità islamica – avverrà il 1 aprile 2024. Ci auguriamo che anche oggi ci sia un nuovo slittamento".

Sembrano risolti anche i problemi riguardanti il costo, che era salito a causa di una Scia presentata dalla banca per l’asporto dal suo interno di una grande cassaforte, con automatica riqualificazione del 10 per cento del valore dell’immobile. E sembrano risolti anche i problemi tecnici che avevano causato qualche piccolo malumore negli scorsi mesi, anche se, secondo le prime indiscrezioni, quello di oggi è un appuntamento che lascia aperte molte incognite. Movimenti e telefonate si sono susseguite in queste settimane, e agitano non poco la comunità islamica, che dopo quasi vent’anni passati in quella sede, spera in una risoluzione pacifica della questione e un trasferimento per la prossima primavera.