Moschea, nuovo rinvio dello sfratto. Le parti convocate davanti al giudice

È stato rinviato al 14 febbraio lo sfratto della moschea di Borgo Allegri. Ieri si è presentato l’ufficiale giudiziario e insieme agli avvocati della proprietà (la Finvi Immobiliare) e della comunità islamica hanno preferito rimandare ancora, con la speranza di una proroga almeno fino al primo aprile, giorno del trasferimento della moschea nel palazzo che era di proprietà di Intesa San Paolo in piazza dei Ciompi, a pochi metri di distanza dall’attuale sede.

Nuovo capitolo dell’annosa vicenda, che fa perno anche e soprattutto sulla tempistica. Sarà agibile la nuova casa per i fedeli islamici per inizio aprile? Difficile da capire. Intanto il legale della comunità, Samuele Zucchini, spiega che i primi di febbraio "presenteremo una progetto per la riqualificazione dello spazio". I due piani dell’ex banca, spiega l’imam Izzedine Elzir (in foto) durante un tour al suo interno, saranno divisi tra luogo di preghiera e archivio. Per un totale di quasi 450 metri quadrati, l’edificio è spoglio e necessita di lavori.

"Al piano terra i fedeli potranno pregare – spiega la guida religiosa –, mentre per i locali seminterrati stiamo ancora studiando la migliore soluzione". La svolta comunque è di grande portata: per la prima volta la comunità avrà un suo luogo di proprietà (il costo dell’acquisto dell’ormai ex banca è stato di 1,2 milioni di euro), senza essere costretta a pagare nessun affitto.

Nel frattempo, con un notifica consegnata a fine mattinata, è stato anche fissato un incontro di fronte al giudice tra le due parti. L’obiettivo è trovare un accordo per far passare questo tempo che resta prima del trasferimento nella nuova sede senza incappare in brutte sorprese o ulteriori tensioni. Anche se la proprietà, secondo le prime indiscrezioni, spingerebbe per l’esecuzione dello sfratto senza ulteriore rinvii.

"Ci auguriamo una risoluzione pacifica della questione – aggiunge Zucchini –, e siamo sempre disponibili per un confronto con le istituzioni e la proprietà".

Tanta invece l’emozione per Elzir nel muovere i primi passi dentro la nuova sede: "Siamo felici e non vediamo l’ora di poter accedere – chiosa –, è una grande soddisfazione, anche se c’è ancora molto lavoro da fare".

P.M.