Moschea, la svolta Si tratta per i locali dell’ex Banca Toscana in piazza dei Ciompi

di Ilaria Ulivelli

Stavolta ci siamo davvero. Sembra a un punto di svolta la trattativa dalla comunità islamica per l’acquisto di un fondo in piazza dei Ciompi, proprio di fronte al centro di preghiera per cui lo sfratto esecutivo era stato bloccato nel dicembre scorso per motivi di ordine pubblico.

Non è stata fissata una nuova data per l’esecuzione dello sfratto dai locali di proprietà della società Finvi, anche se la corte d’appello sta parlando con le parti e c’è un monitoraggio costante dello stato dell’arte da parte del giudice.

Probabile che si arrivi prima di un nuovo ordine di sfratto alla desiderata soluzione. Perché al momento l’acquisto dei locali dell’ex Banca Toscana in piazza dei Ciompi, all’angolo con via Martiri del Popolo, è in stand by per il vincolo urbanistico che decadrà con l’approvazione del nuovo Piano operativo comunale, adottato ieri in consiglio comunale. Entrerà in vigore, infatti, la norma dell’"indifferenza funzionale" che sarà valida per tutti i luoghi di culto, per le attività delle associzioni dilettantistiche e per il terzo settore. In sintesi per queste tre funzioni non sarà necessario che i locali cambino destinazione d’uso: sia essa commerciale, direzionale o abitativa.

Dopo aver puntato lo sguardo su un ex cinema, dunque, sembra arrivata davvero la svolta alla vigilia del mese sacro del Ramadan che si aprirà il 22 marzo per concludersi la sera del venerdì 21 aprile.

Insomma, un momento davvero importante dopo anni di tribolazioni. La soluzione sembra finalmente alla portata della comunità musulmana dopo mesi di ricerche infruttuose. Visitati oltre 150 locali a prezzi folli. Omai il mercato detta legge e per locali e immobili i prezzi d’acquisto sono proibitivi.

La trattativa per i locali dell’ex Banca Toscana sarebbe in stato avanzato. Il fatto più che positivo è che si trovi nella stessa piazza in cui sorge l’attuale centro islamico, dove si è trovato un equilibrio di vicinato.

C’è un team di persone nella comunità impegnata nella ricerca. Servono locali con una superficie di almeno 400-500 metri quadrati nella zona entro la cerchia dei viali di circonvallazione, perché la moschea sia facilmente raggiungibile da tutti.

Scartata, a questo punto definitivamente, l’idea di trovare un terreno sul quale costruire. "E’ un’opzione eccessivamente onerosa, realizzare una grande moschea ora in poco tempo non è una cosa fattibile", aveva detto venti giorni fa l’imam Izzedin Elzir.

Ma in effetti anche trovare locali così grandi entro la cerchia dei viali di circonvallazione non è stata una banalità. E ora si punta tutto su questa chance. Ancora il Poc deve fare un percorso amministrativo che richiederà tempo, ma la procedura è ben avviata, visto che ieri è stato adottato dal consiglio comunale. Ora ci saranno ottanta giorni per le osservazioni per poi passarle al vaglio e arrivare all’approvazione.

La comunità ora che ha trovato il posto giusto non vuol lasciarselo scappare. Per l’acquisto sarà fatta partire una grande raccolta fondi.