Moschea, la nuova sede. Preghiere e folla di fedeli: "Un luogo aperto a tutti"

di Carlo Casini

Di buon mattino, un volontario si affanna con pentoloni, vettovaglie, oggetti vari, da una parte all’altra della piazza: c’è da ultimare il trasloco, finire di portare tutto ciò che c’è nel fondo lato Borgo Allegri a quello all’angolo con via Martiri del Popolo. Sono momenti concitati: la comunità islamica fiorentina sta per battezzare’ finalmente la propria moschea. Si trova sul versante opposto di piazza dei Ciompi rispetto al precedente centro di preghiera, aperto nel 2005. E ieri mattina, tanti fedeli si sono ritrovati per festeggiare la storica giornata. Poi è stato il momento della restituzione alla proprietà delle chiavi del garage che ospitava il centro di culto.

La nuova moschea è già completamente tappezzata, come da tradizione, di tappeti. Il clima è tranquillo, allegro. Qualche vicino curioso si affaccia, saluta: ormai fanno parte del rione. L’imam fa la spola tra i due fondi con l’avvocato Samuele Zucchini, arriva la controparte della proprietà, strette di mano, entrano nel vecchio locale per formalizzare la restituzione.

"È stato un percorso molto travagliato difficile, ma grazie a Dio, grazie a tutti i nostri concittadini, a tante amiche e amici che hanno dato una mano finalmente abbiamo una nuova sede", gioisce l’imam Izzedin Elzir (in foto). La prima preghiera nella nuova moschea capita in un giorno simbolico: l’ultimo venerdì di Ramadan. "Per noi è importante – continua la guida religiosa –. E ora siamo qui nel nuovo locale che è proprietà della comunità", sottolinea.

Non è solo un luogo di preghiera, ma anche un presidio sociale per tutta la città: "Questa comunità è una comunità di dialogo, di apertura: infatti la moschea si chiama moschea di Firenze – spiega Elzir –. Crediamo di essere un valore aggiunto nella realtà fiorentina". Infine l’imam ringrazia "i ragazzi e le ragazze che hanno lavorato giorno notte nell’ultima settimana, per il calore che hanno messo per accogliere i loro confratelli".

"Credo che sia una giornata molto bella e direi quasi storica per la comunità islamica, ma anche per la città di Firenze – commenta il legale della comunità –. Siamo tutti molto contenti di essere arrivati a questo punto, peraltro mantenendo la sede proprio nel quartiere dove la comunità si è integrata benissimo".

La piazza si riempie piano piano, fedele di ogni angolo del globo, ma tutti fiorentini, eccetto qualche turista, quando il sole arriva allo zenith la nuova moschea straripa: è la preghiera di mezzogiorno del venerdì, la prima in casa.