Moschea Il conto alla rovescia Ultimo summit, lo sfratto fa paura

Oggi un vertice e domani, se non ci saranno novità dell’ultim’ora, il nuovo tentativo di accesso. Un conto alla rovescia carico di tensione, in vista dell’appuntamento con lo sfratto della moschea di Borgo Allegri.

Da una parte, la proprietà del fondo, la Finvi di Prato, che ha respinto ogni tentativo da parte della comunità islamica di ottenere “a tavolino“ l’ultima proroga necessaria, dal conto loro, per definire l’operazione di acquisizione della nuova chiesa dei musulmani.

Dall’altra ci sono appunto i fedeli, guidati dall’imam Izzedin Elzir, pronti a far fronte fisico contro la possibilità, che non si può escludere a priori, di uno sgombero forzato del garage.

E proprio davanti a questa prospettiva che oggi, Prefettura, Questura, Comune e altre forze dell’ordine s’incontreranno per l’ultima volta in cerca di una soluzione che non metta a repentaglio l’ordine pubblico.

Anche se è proprio su questo “rischio“, che la comunità islamica fa leva, per puntare a guadagnare quei mesi necessari al trasloco.

Trasloco che, se tutto filerà liscio, avverrà nei locali della ex banca di piazza dei Ciompi, giusto dalla parte opposta.

Soluzione intelligente, gradita all’amministrazione perché non sposta una potenziale patata bollente in un altro luogo della città ma resta in un contesto in cui la moschea convive già da anni.

Si tratta di un fondo messo in vendita dalla proprietà, l’Intesa San Paolo, con una procedura stile asta i cui termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti e questo spinge l’imam a sorvolare scaramenticamente sull’argomento.

Ma del resto, è proprio questa operazione in corso, con ottime prospettive di riuscita, che ha portato la comunità islamica, rappresentata legalmente dall’avvocato Samuele Zucchini, a chiedere l’ultimo sacrificio alla Finvi: i fedeli musulmani hanno messo sul piatto anche il pagamento anticipato delle mensilità da qui al primo novembre, il giorno in cui avrebbero restituito spontaneamente il fondo di Borgo Allegri. Ottenendo però picche.

E allora l’ultima speranza è nella diplomazia, che in queste ore dovrà trovare una soluzione (tenendo presente che la proprietà è parsa irremovibile) altrimenti, alle otto e mezzo di domani mattina, l’ufficiale giudiziario tornerà in Borgo Allegri.

A sondare di persona, assieme ai rappresentanti della questura, se ci sono le condizioni per restituire alla Finvi l’immobile che gli spetta. All’ultima preghiera del Ramadan, l’imam ha convocato la comunità alla moschea, chiedendo il coinvolgimento anche della società civile a difesa del loro diritto di pregare. Per la possibilità che domani mattina ci siano decine e decine di fedeli pronti a difendere la loro chiesa, è una vigilia di alta tensione.

