Moschea, giorno storico Il grande abbraccio tra Israele e Palestina

di Ilaria Ulivelli

Un abbraccio, e non solo ideale, tra Israele e Palestina. Un ponte di pace tracciato da Marco Carrai, console di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. C’è anche questo nel giorno storico per Firenze e per la comunità musulmana. Acquisto ok. Mancano solo le chiavi, ma tutte le procedure sono a posto: la nuova moschea nascerà nei locali dell’ex filiale della banca Intesa SanPaolo, in piazza dei Ciompi, di fronte all’ex garage di Finvi dove ora sorge il centro di preghiera sotto sfratto (la prossima esecuzione fissata l’8 giugno, ma ci sono le condizioni per evitarlo).

"Siamo a un punto di svolta storico. Dal 2004 si fanno discussioni, polemiche politiche inutili. Siamo arrivati con un gioco di squadra importante a individuare la nuova moschea – dice il sindaco Dario Nardella – Quanto avvenuto è un bel segnale di dialogo tra mondi che spesso vengono descritti come inconciliabili. Firenze è città del dialogo".

Piazza dei Ciompi. La zona perfetta, dove la comunità si è inserita nel tessuto sociale, trovando un punto di equlibrio possibile nella convivenza. "Tutta la città è stata simbolicamente dentro la moschea nei giorni degli sfratti – dice l’imam Izzedin Elzir, felice – Anche i contrari in quel periodo ci sono stati accanto. Con i nostri vicini abbiamo ottimi rapporti anche se come nelle famiglie ci sono alti e bassi".

Non festeggiano solo i musulmani, ma tutti i fiorentini che rispettano la libertà di culto e la necessità di poterla professare. In verità festeggia anche chi temeva di ritrovarsi la moschea sotto casa. La comunità che solo nel Fiorentino ha un bacino di 30mila fedeli, aveva visitato più di 150 immobili alla ricerca della soluzione ideale. Se si festeggia l’acquisto della nuova casa, oltre al lavoro del sindaco e dell’assessora Funaro, lo si deve soprattutto a Carrai e a banca Intesa. Nardella lo sa e lo ringrazia (omaggia anche l’assessora all’immigrazione Sara Funaro che ha lavorato al buon esito dell’operazione). Ma è stato lui, Carrai, il deus ex machina dell’affare. Sempre poco incline finire sotto i riflettori, non racconta di aver partecipato a titolo personale con una donazione cospicua per risolvere un problema che si era incagliato. Lo ha fatto per la libertà di culto, per l’amico Izzedin Elzir, l’imam di Firenze che l’imprenditore conosce dai tempi in cui era assessore a Greve in Chianti. Un ponte di pace. Carrai dice soltanto che per lui "è un giorno emozionante". Spiega di essere stato "interessato a risolvere questo problema dalle autorità di pubblica sicurezza governative".

Complessivamente la cifra sborsata per acquistare i quasi 500 metri quadri è di un milione e 251mila euro, senza mutui né fondi governativi. In tempo reale arriva la polemica della Lega. "Ci domandiamo da dove arrivano tutti questi soldi e chi siano i benefattori", dicono gli esponenti del Carroccio Federico Bussolin e Federico Bonriposi.

"I soldi li prenderemo dai donatori, anche dalle parrocchie cattoliche – dice l’imam – Ringrazio chi lo ha già fatto: il primo è stato Franco Cardini, che ha dato 1.000 euro. Chiediamo che le donazioni siano trasparenti, metteremo il numero Iban dentro la moschea. A chi ha dubbi faremo vedere i conti, ma chiederemo di mostrare anche i loro".

Dichiarazioni sulla giornata storica da tutte le parti. In particolare dal Pd, col segretario regionale Emiliano Fossi, il capogruppo in Comune Nicola Armentano, gli assessori Titta Meucci e Andrea Giorgio. L’ex assessora all’urbanistica Cecilia Del Re si dice felice che la norma inserita da lei nel nuovo Piano urbanistico agevoli la trasformazione di immobili in luogo di culto. Soddisfazione anche del presidente del Quartiere 1, Maurizio Sguanci.