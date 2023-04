Moschea di Firenze, è il giorno dello sfratto. La diretta

Firenze, 27 aprile 2023 – Trentamila. Sono i musulmani che dal 2005 cercano una ‘casa’ per le loro preghiere a Firenze. Ancora una soluzione non è stata trovata. E la tensione cresce giorno dopo giorno. Oggi, giovedì 27 aprile, è il giorno dello sfratto della moschea in piazza dei Ciompi. Presenti alcuni fedeli, le istituzioni fiorentine e l’imam Izzedin Elzir, che chiede a nome di tutti i musulmani fiorentini una proroga di ulteriori sei mesi per trovare “un luogo, una realtà dove possiamo pregare con dignità”. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta da Borgo Allegri:

8:40 Fedeli dentro la moschea Al momento sono presenti alcuni fedeli dentro la moschea. Assenti le forze dell’ordine. 9:04 Arrivato l’avvocato della Finvi di Prato Arrivato l’avvocato della Finvi di Prato, proprietaria del fondo. Presenti anche l’assessora Sara Funaro con il padre, l’assessore Andrea Giorgio, oltre al presidente della comunità ebraica Enrico Fink. 9:15 La comunità ebraica: “Firenze sia un buon esempio” Il presidente della comunità ebraica Enrico Fink auspica che Firenze possa diventare “un buon esempio e un modello da replicare altrove. Speriamo di non arrivare a momenti di umiliazione di una comunità”. 9:22 Presente l’ufficiale giudiziario È arrivato alla moschea l’ufficiale giudiziario. Ora è a colloquio con l’imam, l’avvocato della Finvi e l’assessora Funaro. 9:43 “Si tratta su nuova data” Terminato il breve colloquio tra l’ufficiale giudiziario, l'imam, l’avvocato dei proprietari dell’immobile e le istituzioni fiorentine. Al momento sembra che si stia trattando su una nuova data per lo sfratto.