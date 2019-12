Firenze, 29 dicembre 2019 - Era piena la chiesa di San Niccolò a Firenze per i funerali di Gino Ghirelli, 69 anni, che fu picchiato ed entrò in coma nel luglio del 2017 al termine di una corsa per un litigio con due clienti. L'uomo è spirato poco prima di Natale dopo oltre due anni di coma, tra lo sconforto e il dolore della famiglia e dei colleghi.

Che proprio in questi giorni hanno appeso all'antenna del loro taxi un drappo nero, a ricordare il loro lutto. Un funerale non gridato ma anzi composto, con il messaggio finale affidato alla famiglia: "Vogliamo giustizia, non vendetta". Con una condanna generale della violenza, quella violenza che ha strappato un tassista ai suoi affetti.

Per l'aggressione a Gino Ghirelli c'è stato un processo con alla sbarra i due ragazzi che erano sul taxi di Ghirelli. Per la famiglia si trattò di un’aggressione in piena regola, per la sentenza di primo grado fu una reazione “proporzionata all’offesa“ da parte dei ragazzi.

Il feretro è stato accompagnato all'uscita da un lungo applauso.