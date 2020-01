Firenze, 25 gennaio 2020 - La Fiorentina calcio annuncia la morte di Narciso Parigi con un post su Facebook. Ecco il testo: Per sempre di Firenze vanto e gloria" Il presidente Rocco Commisso e tutta la Fiorentina piangono la scomparsa di Narciso Parigi. Voce della "Canzone Viola", musicista, artista e tifoso che ha portato il nome di Firenze e della Fiorentina nel mondo. ‪President Commisso and everyone at Fiorentina are deeply saddened to learn of the passing of Narciso Parigi, a great musician and Viola fan who will forever be the voice of our anthem, the “Canzone Viola”.‬ ‪ ‬‪Rest in peace, Narciso. ‬

© Riproduzione riservata