È morto Marco Petroni, infermiere al Torregalli da oltre vent’anni

Firenze, 17 ottobre 2024 – Lutto nel mondo della sanità toscana. È morto all’età di 51 anni Marco Petroni, da oltre vent’anni in servizio come infermiere al Pronto Soccorso di Torregalli. Ne dà notizia la Usl Toscana Centro che lo ricorda così: "Come capoturno Marco è stato referente per gli operatori, con incarichi di tipo organizzativo legati alla destinazione dei pazienti all’interno dei vari reparti, relazionandosi sia con il bed manager sia, in caso di necessità, con i familiari dei pazienti. Ha svolto anche attività di formazione, formando tanti colleghi infermieri”.

“Nello sconforto della sua scomparsa, tutti coloro che in Marco hanno trovato un riferimento professionale, lo ricordano come un grande professionista e una persona profondamente attaccata al lavoro. Il direttore, i colleghi e tutti i collaboratori del Pronto Soccorso del San Giovanni di Dio, si uniscono al dolore della famiglia”.