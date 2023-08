Malore mentre fa il bagno nel Serchio, muore a 47 anni

Lucca, 17 agosto 2023 – Una giornata di relax finisce in tragedia: un uomo di 47 anni, di origini cinesi e domiciliato a Firenze, è morto a Lucca, colto da un malore in acqua mentre stava facendo il bagno del fiume Serchio. I soccorritori sono arrivati sul luogo della tragedia – a San Giusto di Brancoli, all’incrocio tra via Ludovica e via del Brennero nord) con l’ambulanza di Borgo a Mozzano con medico a bordo, la polizia e i vigili del fuoco.

Nonostante i tentativi di rianimazione, il 47enne è morto.