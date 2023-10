Morto l’ex presidente Auser. Roberto Ciampi

Roberto Ciampi, ex presidente dell’Auser, è morto dopo una breve malattia. 79 anni. Originario di Firenze, si era trasferito a Campi dopo il matrimonio. Aveva guidato l’Auser per oltre dieci anni, dal 2006 al 2017. Tanti i messaggi di cordoglio, a partire da quello del vice-sindaco, Federica Petti: ""Roberto era un uomo gentile, attento e premuroso, un presidente dell’Auser che tutti ricordiamo per la sua passione e la sua dedizione. Credeva che l’associazione potesse offrire una casa e una nuova opportunità politica per tutti quelli che si riconoscono nei valori e negli ideali della sinistra, nella difesa della Costituzione, nella promozione della cultura e della solidarietà"". Anche l’Auser è in lutto e da oggi al 30 ottobre ha sospeso tutte le attività, la salma è esposta alle Cappelle del Commiato della Misericordia, in via Saffi, mentre le esequie si terranno presso la Pieve di Santo Stefano domani alle 10. Pier Francesco Nesti