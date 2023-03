Morto in casa in un lago di sangue: fatale una rovinosa caduta

Era stato trovato in una pozza di sangue. E sulla sua morte aveva aleggiato il sospetto dell’omicidio. Perché gli ematomi ai fianchi, in prima battuta erano stati inquadrati come possibili lesioni inferte da dietro. Invece no: nessun assassino in questa storia. Nonostante ciò, la morte del 60enne Giuseppe Marcucci, rampollo di una facoltosa famiglia già legata al settore degli allevamenti di suini, è avvolta nel mistero. Tanto che la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per morte come conseguenza di altro reato, lo spaccio. Solo un’ipotesi investigativa: il sospetto è che qualcuno fosse presente al momento dei fatti e non abbia allertato i soccorsi.

Per inquadrare la vicenda, bisogna tornare al 26 febbraio, giorno del ritrovamento del cadavere. Il contesto è di un immobile a più piani del centro di Faenza: il defunto prima abitava a Marradi, ma alla morte del padre si era trasferito in quello stabile. Il corpo viene ritrovato nel seminterrato. Fatale una caduta con l’impatto della testa sul pavimento. È la sorella a dare l’allarme: non si sentivano da una decina di giorni. Dopo gli accertamenti della polizia, dall’autopsia emerge che non si è trattato di un omicidio doloso e quindi si ipotizza un malore seguito dalla rovinosa caduta. E per ricavare altri elementi, si attendono le analisi tossicologiche. Mentre si stanno setacciando computer e cellulare del 60enne per capire con chi avere avuto gli ultimi contatti.

Andrea Colombari