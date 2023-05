Morto Guido Sacconi, camera ardente alla Cgil di Firenze

Firenze, 5 maggio 2023 – Sarà allestita nella sede della Camera del lavoro di Firenze, in Borgo dei Greci 3, la camera ardente per Guido Sacconi, morto il 2 maggio scorso all'età di 74 anni. Domenica 7 maggio, dalle 11, amici e sindacalisti porteranno l'ultimo saluto all'eurodeputato dei Ds, segretario regionale del Partito Democratico della Sinistra dal 1992, che ha ricoperto vari ruoli di vertice nella Cgil fiorentina e toscana.

Nato a Udine, si era stabilito in giovane età a Firenze, diventando segretario provinciale della Fiom-Cgil, segretario generale della Camera del lavoro di Firenze dal 1981 al 1990 e segretario regionale della Cgil Toscana. Nel 1995 fu eletto consigliere regionale in Toscana per la coalizione di centrosinistra, diventando vicepresidente dell'Assemblea toscana e nel 2019 si candidò per il Pd a sindaco di Vaglia, comune della provincia di Firenze, ma non fu eletto. “A lui si deve - ricorda la Cgil Toscana - il primo regolamento europeo ‘Reach’ a tutela dell’ambiente e delle politiche industriali”.

Il cordoglio della Cgil Toscana

“Apprendiamo con enorme dolore della morte di Guido Sacconi. E’ stato un grande dirigente sindacale e politico, un uomo delle istituzioni, una bella persona e un vero compagno”, commentano i segretari generali di Cgil Toscana, Spi Cgil Toscana e di Cgil Firenze, rispettivamente Rossano Rossi, Alessio Gramolati e Paola Galgani. “Il suo percorso sindacale e politico, di assoluto rilievo, è sempre stato contraddistinto da curiosità intellettuale, capacità di ascolto e fare sintesi, grande passione civile e sociale, grande senso della giustizia, umanità, correttezza morale, lucidità di analisi. Su ambiente e lavoro ha dato contributi che resteranno indelebili. Guido ci mancherà molto e terremo viva la sua eredità politica e sindacale. Ci stringiamo ai suoi cari in questo momento di sofferenza”.