Bagno a Ripoli, (Firenze) 22 settembre 2019 - Un 59enne è morto colto da malore nel Bellunese, in Veneto. Attorno alle 13 la centrale del 118 è stata allertata per un escursionista in difficoltà mentre percorreva il sentiero numero 101 che dal Rifugio Auronzo porta al Lavaredo.

All'uomo, A.L. di Bagno a Ripoli (Firenze), sono state subito praticate le manovre di rianimazione dai presenti e dal personale del rifugio, ai quali sono poi subentrati medico e infermiere dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, sbarcati nelle vicinanze assieme al tecnico di elisoccorso. A nulla sono valsi i diversi tentativi e non è rimasto che constatare il decesso dell'escursionista. La salma è stata affidata ai soccorritori del Sagf sopraggiunti nel frattempo.