Morto don Giovanni Sassolini, il sacerdote del Valdarno

Valdarno, 18 marzo 2024 - Per tanti anni è stato il pievano di Rignano, il parroco che ha fatto catechismo al giovane Matteo Renzi e che gli ha dato la prima Comunione e la cresima. Monsignor Giovanni Sassolini si è spento dopo quasi 56 anni di sacerdozio.

Era molto amato e legato ai territori in cui ha prestato generosamente il suo servizio, spendendosi personalmente per il mondo dell’associazionismo, per le tradizioni locali, ma soprattutto per la gente.

Lo ricordano dal Palio di San Rocco di Figline: “Da quando sei arrivato nella nostra comunità ti sei subito messo in gioco. Hai seguito, creduto e appoggiato tutte le nostre idee, progetti. Ti divertivi con noi, ci hai sopportato e supportato.. Sei venuto in Piazza con noi, ci hai benedetto, ci hai creduto. Grazie, per tutto quello che hai fatto per noi. Ora guidaci e benedicici da lassù, ci mancherai don Gio!”

Le esequie di don Giovanni si svolgeranno domani, martedì 19 marzo alle ore 15 in Collegiata a Figline dove da questo pomeriggio sarà esposta la salma.