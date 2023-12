Morti tra le fiamme, svolta nell’inchiesta: "Coniugi rapinati e uccisi da un amico"

FIRENZE

Il cinque dicembre scorso erano morti in un rogo divampato nella loro abitazione a Osteria Nuova, frazione di Bagno a Ripoli, comune limitrofo a Firenze. Ma molti elementi facevano pensare che il decesso di Umberto Della Nave e Dina Del Lungo, coniugi di 84 e 81 anni, non fosse stato causato da una tragico incidente domestico. La svolta è arrivata quando i carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Marco Mescolini, hanno sottoposto a fermo un 46enne di origini calabresi, conoscente della coppia. Sarebbe stato lui, secondo quanto emerso, a intrufolarsi nell’abitazione dei coniugi per tentare una rapina e ad appiccare il fuoco per cancellare le sue tracce e depistare le indagini.

L’uomo, noto per alcuni precedenti legati al traffico di droga, è ora rinchiuso nel carcere di Sollicciano, con l’accusa di omicidio volontario aggravato, rapina aggravata, tentativo di occultamento di cadavere e danneggiamento seguito da incendio. In queste ore verrà fissata l’udienza di convalida del fermo davanti al gip.

Sin da subito il rogo che era divampato nell’abitazione di via Roma 475 aveva degli aspetti poco chiari. Ma ad imprimere una netta inversione di rotta alle indagini sono stati i risultati dell’autopsia. Il medico legale incaricato dalla procura aveva riscontrato sui cadaveri dei due anziani (la donna era quasi completamente carbonizzata) segni inequivocabili di percosse.

Le indagini si sono quindi concentrate sulle conoscenze dei Della Nave e in particolare di Umberto: ex commerciante, aveva tra le sue frequentazioni quella con il 46enne. Che probabilmente sapeva o immaginava delle disponibilità economiche dell’anziano, che fino a poco tempo fa aveva gestito un negozio di sementi e attrezzature per l’agraria in paese. I carabinieri sono riusciti a collocare il sospetto a Osteria Nuova, nel pomeriggio in cui le fiamme si sono divorate i due anziani coniugi. Ieri, nella frazione di Bagno a Ripoli, si sono celebrati i funerali.

La notizia del fermo per omicidio è rimbalzata poco prima della funzione: conoscenti e fedeli sono rimasti sgomenti dell’inaspettato sviluppo dell’indagine sulla morte dei coniugi.

ste.bro.