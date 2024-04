Morti sul lavoro, il convegno

"Fermare le morti bianche. Dignità e sicurezza nei luoghi di lavoro": un tema purtroppo più che mai attuale, visti i fatti accaduti anche negli ultimi giorni, quello al centro dell’iniziativa in programma, domani dalle 9, al Circolo Mcl Don Minzoni di Settimello in via Arrighetto da Settimello. Ai saluti del sindaco Riccardo Prestini e del presidente provinciale Mcl di Firenze Diva Gonfiantini seguiranno una serie di interventi: fra gli altri quelli del Direttore Dipartimento Prevenzione Usl Toscana Centro Renzo Berti, di Gulio Arcangeli già Direttore della Medicina del Lavoro Unifi e Aouc, dell’Abate di San Miniato al Monte Bernardo Gianni, del Magistrato Beniamino Deidda. Concluderà i lavori, intorno alle 13, il presidente Generale Mcl Alfonso Luzzi mentre a ricoprire il ruolo di moderatore sarà Pierandrea Vanni presidente regionale Mcl.