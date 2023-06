Morti nella jeep precipitata nel dirupo L’abbraccio dell’Igm ai suoi due tecnici

L’Istituto geografico militare, saluta Tiberio Ghelardini e Leonardo Sensitivi con tutti gli onori. Per i due tecnici dell’Igm che hanno perso la vita nell’incidente dei giorni scorsi nella zona di Ventimiglia è stata allestita la camera ardente presso la Sala de Vecchi nella sede storica dell’Istituto di via Cesare Battisti 10). Resterà aperta dalle 10 alle 19 di oggi e dalle 7 alle 11,30 di domani. Il funerale si terrà sempre domani a mezzogiorno nella Basilica della Santissima Annunziata. Arriveranno colleghi e amici, militari e civili, ma anche le istituzioni, perché tanto è stato il cordoglio dopo l’assurdo incidente sul quale si stanno cercando ancora le cause. Le due vittime erano in missione con un altro collega, Simone Bartolini, ferito gravemente ma fortunatamente non in pericolo di vita. Con loro due finanzieri, uno dei quali, l’appuntato Michele Pellegrino di 37 anni è ugualmente morto in seguito alle conseguenze dell’incidente.

Gli uomini erano impegnati in una missione che per l’Igm è di routine, ossia il riscontro dei capisaldi che si trovano lungo il confine nazionale per una verifica che è annuale. Un lavoro che richiede non solo capacità tecniche, ma anche familiarità coi terreni impervi e coi mezzi dell’Esercito come l’elicottero o i fuoristrada. E proprio su un fuoristrada Defender si trovavano i tecnici, in missione per le verifiche del tracciato di confine nel quadrante sud ovest, area di Ventimiglia. Si sta cercando ancora di capire le cause dell’incidente, dovuto probabilmente alla carreggiata ridotta del sentiero, che ha fatto precipitare la jeep in un dirupo con uno sbalzo di oltre 30 metri.